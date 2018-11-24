السعودية اليوم / أمطار على محافظة الدوادمي

عام / أمطار على محافظة الدوادمي

الدوادمي 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الدوادمي والمراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها ارجاء البلاد.

// انتهى //

22:12ت م

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الدوادمي 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسهطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الدوادمي والمراكز والقرى التابعة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها ارجاء البلاد.// انتهى //22:12ت م0129

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