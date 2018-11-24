السعودية اليوم / 15 إدارة تعليمية تتنافس في اللغة العربية بالأحساء

الأحساء 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "الثقافي"، غداً المنافسات النهائية المركزية للغة العربية "بنين"، بمشاركة 15 إدارة تعليمية، وهي: الأحساء، جدة، بيشة، الجوف، الزلفي، الليث، الخرج، وادي الدواسر، جازان، تبوك، صبيا، الأفلاج، حفر الباطن، المخواة، نجران، وذلك بمقر بيت الطالب.وأوضح رئيس قسم النشاط الثقافي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء أحمد الجاسر، أن المسابقة التي تستمر لمدة 3 أيام تقيس مستويات التفكير العليا لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام في مادة اللغة العربية وآدابها، وتحديداً في 6 مجالات، وهي: النحو والصرف، البلاغة، الفنون الأدبية، الإملاء وعلامات الترقيم، مهارات الفهم القرائي، مهارات الإلقاء.وأشار إلى أن المنافسات ستكون على مرحلتين، الأولى: تنظم على مستوى وزارة التعليم لجميع الإدارات التعليمية البالغ عددها 47 إدارة وفي هذه المرحلة تتكون النتائج على ثلاث مستويات (الذهبي، الفضي، البرونزي)، وجرى تنفيذها في وقت سابق والمرحلة الثانية وتتكون للإدارات التعليمية الحاصلة على المستوى الذهبي وتستضيفها حالياً الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء.وبين الجاسر أنه سيتم تكريم جميع الإدارات التعليمية المشاركة وطلابها وعددهم 15 إدارة تعليمية، وكذلك الإدارات الفائزة الحاصلة على المراكز الأولى في الحفل الختامي، مبيناً أن كل إدارة تعليمية تشارك بطالب واحد فقط ومشرف مرافق.// انتهى //21:29ت م0125