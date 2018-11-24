السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي غرب الجزائر

عام / الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي غرب الجزائر

الجزائر 16 ربيع الأول 1440هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس

كشف الجيش الجزائري اليوم مخبأ للسلاح والذخيرة بباجي مختار على الشريط الحدودي جنوب غرب الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن المخبأ يحتوي كمية من الأسلحة الخفيفة والذخيرة وأعيرة نارية مختلفة .

// انتهى //

21:19ت م

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الجزائر 16 ربيع الأول 1440هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسكشف الجيش الجزائري اليوم مخبأ للسلاح والذخيرة بباجي مختار على الشريط الحدودي جنوب غرب الجزائر.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن المخبأ يحتوي كمية من الأسلحة الخفيفة والذخيرة وأعيرة نارية مختلفة .// انتهى //21:19ت م0124

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