السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 16ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة ، شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .

كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وقلوة والمراكز التابعة لها، إرتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:07ت م

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الباحة 16ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة ، شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وقلوة والمراكز التابعة لها، إرتوت على إثرها الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:07ت م0122

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