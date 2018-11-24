شكرا لقرائتكم فيديو.. حملة أمريكية لدعم المملكة في مواجهة الإعلام اليساري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلق عدد من المواطنين الأمريكيين والعرب، من محبي المملكة، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة السعودية ضد الافتراءات والأخبار الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها واشنطن بوست.

وعبر تويتر أطلقت الحملة أكثر من وسم للتعبير عن دعمها للمملكة وقيادتها والعلاقات السعودية الأمريكية.

ويقود الحملة بعض الإعلاميين والمدونين التابعين للحزب الجمهوري لمواجهة افتراءات الإعلام اليساري والصحف المدعومة من المعارضين الديمقراطيين.

وأطلقت الحملة وسمًا بعنوان “We_Love_MBS_And_Trump#” أو نحن نحب محمد بن سلمان ونحب ترامب للتعبير عن دعمها للقيادتين السعودية والأمريكية لمواجهة محاولات الوقيعة وتعكير صفو العلاقات بين البلدين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر أكثر من مرة عن اعتزازه بالعلاقات مع المملكة بوجه عام والعمل مع ولي العهد بوجه خاص، رافضًا محاولات ابتزاز المملكة على وقع وفاة متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي في حادث القنصلية السعودية في تركيا مطلع أكتوبر الماضي.

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