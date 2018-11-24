شكرا لقرائتكم فيديو.. حكم من يقرأ القرآن ويخرج منه الريح باستمرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضح الداعية الشيخ عبدالله السلمي، أن من به حدث دائم لا يجب عليه الوضوء، وإن كان من الأفضل له أن يتوضأ.

وقال السلمي ردًّا على سؤال في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة حول حكم من يقرأ القرآن الكريم وتخرج منه الغازات باستمرار إذا كانت الغازات تخرج منه دون إرادته، فهو من أصحاب الحدث الدائم، وله رخصة في هذا الأمر.



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