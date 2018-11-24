شكرا لقرائتكم قرقاش: انتخابات البحرين تعزز النهج الدستوري والمؤسسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، بالمسيرة الديمقراطية في البحرين، مشيرًا إلى أن الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت اليوم تعزز النهج الدستوري والمؤسسي.

وقال قرقاش: البحرين الشقيقة حكومة وشعبًا تعزز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية، نسبة المشاركة العالية والوعي الوطني بأهمية الاستقرار ورفض التدخل الخارجي يحصن البحرين ويعززها، ونجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي الذي نريده.

وكان وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خليفة، أعلن قبل قليل انتهاء التصويت وبدء الفرز في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت اليوم مشيرًا إلى أن التوقعات المبدئية لنسبة المشاركة تشير إلى ٦٧٪، وهي الأعلى في تاريخ مملكة البحرين.

وكان الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، قد أكد في وقت سابق أن الانتخابات النيابية والبلدية 2018، والتي جرت اليوم، إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان لقيادة جلالته الواعية والمستنيرة، الفضل في تعزيز المكتسبات السياسية وحماية منجزات الوطن.

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