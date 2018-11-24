شكرا لقرائتكم عشاق Venom على موعد مع مزيد من الرعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سيكون عشاق فيلم Venom على موعد جديد مع الإثارة، حيث أعلنت الشركة المنتجة أنها ستقوم بإنتاج جزأين آخرين.

يأتي ذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه Venom فيما يتعلق بالإيرادات حيث حقق 400 مليون دولار في أول أسبوعين فقط، واحتل صدارة شباك التذاكر على مدى أسابيع.

وتنوي شركة سوني المنتجة لفيلم Venom طرح جزأين آخرين للفيلم في وقت لاحق.

والمعروف أن فينوم Venom هو فيلم سوبرهيرو أميركي مبني على قصة فينوم من مارفل كومكس تم إنتاجه في 2018 بواسطة شركة كولومبيا بيكتشرز وتوزيعه عن طريق شركة سوني بيكتشرز، الفيلم من إخراج روبن فلايشر وبطولة توم هاردي وميشيل ويليامز وريز أحمد وسكوت هيز وريد سكوت وجيني سليت.

تدور قصة فينوم Venom حول إيدي بروك (فينوم) الذي يعمل كصحافي استقصائي، ويعتبر أكثر شخصيات عالم مارفل غموضًا وتعقيدًا وشرًّا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت.

فينوم Venom كان شخصًا عاديًّا تمامًا، إلى أنه تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ.

وقد بدأ عرض Venom بدور السينما في ألمانيا وإنجلترا وإندونيسيا وتايوان يوم الأربعاء، 3 أكتوبر الماضي، بينما بدأ عرض الفيلم الخميس 4 أكتوبر في السعودية بالتزامن مع الأرجنتين وأستراليا واليونان وإيطاليا وكولومبيا وروسيا والبرتغال.

وتم عرض Venom في المملكة عبر 6 عروض مخصصة منها ثلاثة للعائلات وواحد للرجال وواحد للنساء فقط عبر صالات فوكس سينما في المملكة.

كما تم عرض Venom يوم 5 أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا، أما دور العرض الفرنسية فعرضت الفيلم 10 أكتوبر الماضي أيضًا.

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