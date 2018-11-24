شكرا لقرائتكم أمطار الباحة تزيدها جمالًا وتجري الأودية والشعاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وقلوة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

كذلك هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة تيماء وضواحيها شملت مركز جريش وضواحيه الموردة وأبو سدرة وحالة جريش، وعلى مركز الجهراء مصحوبة بزخات من البرد شملت الجهراء وحفرة برد، وعلى مركز الكتيب شملت المركز والسنانيات والمبتا والبتراء والدفافيات وشهيبة والأمغر وأبرق الرمث والمصبح وأبو نبطة وجبل حلوان والشليل والطرايف والحيزاء والجلعب وأبا المغير وحزابا ونواحات وجبل عرنان وذرو وطعس القريعة وطعس أبو غظاة، وعلى مركز عردة، شملت وادي عريدة ووادي النظيم والزميخية وخرب والغلالة وطريق عردة المعظم وبوى وطريق عردة العلا، وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك شملت الأجيبي وأم رضيم والبدع.



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