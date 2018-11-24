شكرا لقرائتكم مصرع 20 من مسلحي ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في قانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - أرشيفية



متابعات الخليج 365 - واس

لقي نحو عشرين عنصرًا من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران الجيش اليمني، في جبهة قانية، التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادي: إن قتلى الميليشيا سقطوا خلال اشتباك دارت مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية.

وأضاف العميد العرادي، في تصريح نقله موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت منع محاولة تسلل للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلى تبة الشهيد؛ مما أسفر عن مقتل عشرين من مسلحي الميليشيا بينهم قيادات.

وتعهد القائد في الجيش اليمني، بمواصلة العمليات العسكرية والتقدم حتى تحرير محافظة البيضاء من الميليشيا الانقلابية، مشيدًا بالدور الفاعل لطيران دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في إسناد الجيش في معركته ضد الانقلابيين.

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