شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في كتاف شمال صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استعاد الجيش اليمني، مواقع جديدة في مديرية كتاف، شمالي محافظة صعدة عقب هجوم مباغت شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش اليمني، مسنودة من التحالف العربي، فرضت سيطرتها على جبال هدف إبراهيم والصلع وعدد من المواقع المحيطة، شرقي منطقة الفرع.

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني في جبهة كتاف يواصل تقدمه، وسط معارك ضارية تكبدت خلالها الميليشيا الحوثية خسائر بشرية كبير، بحسب موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية.

واستعادت قوات الجيش اليمني، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها الميليشيا عقب فرارها.

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