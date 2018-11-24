شكرا لقرائتكم صورة عفوية .. عبدالله بن زايد والجبير في دبي مول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في صورة عفوية تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع المملكة والإمارات، ظهر وزيرا خارجية البلدين في جولة بعيدًا عن الحراسات في دبي مول.

وظهر في الصورة وزير الخارجية عادل الجبير مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أثناء الجولة التي تأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات الشقيقة في مستهل جولته الخارجية التي تشمل عدة دول عربية.

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