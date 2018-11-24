شكرا لقرائتكم فيديو.. أسعار الوقود تحرق فرنسا .. 81 ألف متظاهر واعتقال العشرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في مشهد يعيد إلى الأذهان التظاهرات التي شهدتها العديد من الدول العربية فيما عرف بالربيع العربي، تظاهر آلاف الفرنسيين اليوم احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: إن 81 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم الوزارة: إنه تم اعتقال 35 شخصًا حتى الآن، وأضاف أن 8 أشخاص أصيبوا، بينهم 2 من ضباط الشرطة.

وفي وقت سابق اليوم اقتحم المتظاهرون في باريس حواجز الشرطة في شارع الشانزليزيه، مع احتدام التظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وقال مصدر بالشرطة في باريس: إنه تم حشد نحو 3 آلاف من رجال الأمن، وهم في حالة تأهب؛ للسيطرة على الاحتجاجات في العاصمة والبلدات المجاورة التي تشهد تظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود وخطة الحكومة الفرنسية.

ودعت حركة السترات الصفراء لتعبئة جديدة، اليوم السبت، ومن المتوقع أن تجذب العديد من المعارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، حيث تظاهر على مدار الأيام الماضية أكثر من 300 ألف شخص، في أقوى موجة احتجاجات شعبية يواجهها ماكرون؛ ما أثار قلق السلطات في البلاد.

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا، حذرت اليوم السبت، المواطنين والمبتعثين، من خطورة التوجه لمنطقة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي: إنه نظرًا للتطورات الأخيرة في منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، والمناطق المجاورة لها، فيرجى عدم التوجه إلى هذه المناطق في الوقت الحالي. ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حالات الطوارئ.

وتسعى السلطات الفرنسية لتأمين استيعاب خروج عشرات الآلاف للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، والمعروفة بـ احتجاجات السترات الصفراء بنشر الآلاف من رجال الشرطة في كل أنحاء العاصمة باريس، والتي من المتوقع خروج نحو 30 ألف محتج في شوارعها اليوم.

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