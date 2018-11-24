الان تتابع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتوج ببطولة السباحة والمجمعة في التنس الأرضي على مستوى الجامعات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الدمام-سالم الشيباني

تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى اختتم التجمع الثالث للسباحة والتنس الارضي الذي نظمه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية واستضافته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض خلال الفترة من 12الى 16 ربيع الأول 1440 الموافق 20 الى 24 نوفمبر 2018 وقد حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من الدمام بطولة السباحة بعد حصولها على المركز الاول و جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض على المركز الثاني وجامعة الملك عبدالعزيز بجده على المركز الثالث

وفي بطولة التنس الارضي حققت جامعة المجمعة من المجمعة على البطولة بحصولها على المركز الاول وجامعة الملك عبدالعزيز بجده على المركز الثاني وجامعة الملك سعود في الرياض على المركز الثالث.

وقد قام رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية د.عبدالله البقمي وعميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د.احمد الأحمد بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز على الفائزين في المراكز الثلاثة

كذلك تم تكريم حكام بطولة السباحة وعددهم 30 حكم بقيادة الحكم الدولي محمد علي العمري و حكام التنس الارضي وعددهم أيضا 30 بقيادة الحكم الدولي يوسف عبدالله الطريف

وقد أعرب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات السعودية د. عبدالله البقمي عن سعادته بنجاح التجمع الثالث للسباحة والتنس الأرضي بمشاركة 16 جامعة حكومية وأهلية و 174 لاعب في السباحة و 15 جامعة و 74 لاعب في التنس الارضي مقدما تهانيه وتبريكاته للجامعات الفائزة

كما قدم د.عبدالله البقمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية شكره لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معالي مدير الجامعة فضيلة الشيخ سليمان ابا الخيل واصحاب السعادة وكلاء الجامعة وسعادة عميد شوون الطلاب ومسؤولي النشاط الرياضي الذين بذلوا جهودا مميزة لإنجاح البطولة من حيث التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وشكر أيضا مدراء البطولة د. عبدالحميد الأمير مدير بطولة السباحة ود.علي جباري مدير بطولة التنس الارضي و د.عبدالاله الصلوي رئيس اللجنة الفنية ود.تركي العيار رئيس اللجنة الإعلامية وكافة منسوبي الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وكافة حكام بطولتي السباحة والتنس الارضي

و نوه د. البقمي بالدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية من قيادتنا الرشيدة ومتابعة دقيقة وحرص واهتمام دائم من معالي وزير التعليم ومعالي النائب. متمنيا التوفيق والنجاح للبطولات والتجمعات القادمة.