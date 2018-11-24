بالفيديو: أقصر صلاة في تاريخ الحرم المكي الشريف فجرا تحت الأمطار

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة
مكه ( صحيفة عين الحقيقة )
أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة الفجر يوم الجمعة تحت الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة، حيث أقيمت الصلاة عقب رفع الأذان مباشرة تسهيلاً على المصلين بصحن المطاف والساحات الخارجية. وشهد الحرم المكي الشريف أقصر صلاة في تاريخه وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي مازالت مستمرة حتى الآن. وبحسب التفاصيل فقد رفع الآذان لصلاة الفجر عند الخامسة و17 دقيقة، ثم أقام فورا وقرأ الإمام الشيخ سعود الشريم سورتي الفيل والإخلاص ثم سلّم و انتهت الصلاة عند الساعة الخامسة و26 دقيقة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الآلاف من المعتمرين والزوار بصحن المطاف وهم يؤدون صلاة الفجر في أثناء هطول الأمطار. وبدت في مقطع فيديو آخر السحب وهي تعانق برج الساعة بمكة، فيما أضاء البرق السماء فجر يوم الجمعه
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