شكرا لقرائتكم خبر عن قسطرة ناجحة لحالة نادرة لثلاثيني بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نجح تدخل عاجل لفريق طبي متخصص بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلا بقسم الأشعة التداخلية في إجراء قسطرة عاجلة لشاب في العقد الثالث من العمر كان يعاني من حالة نادرة لتمدد كيسي متعدد منفجر بشرايين الكليتين سبب له نزيفاً حاداً وتجمعاً دموياً حول الكليتين.

واستقبلت المدينة الطبية عبر برنامج «إحالتي» إحالة عاجلة لمواطن أوضح التشخيص المبدئي من المستشفى المحول منه أنه يعاني من نزيف حاد وتجمع دموي كبير حول الكليتين وذلك بسبب انفجار تمدد كيسي متعدد بشرايين الكليتين، و تمت مناظرة الأشعات والفحوصات المرسلة، واجتمع الفريق الطبي المكون من وحدة الأشعة التداخلية وقسم المسالك البولية وتم الاطلاع على الحالة وعلى الفور تم التنسيق بشكل تكاملي بقبول الحالة وسرعة نقل المريض وفور وصول المريض للمدينة تم عمل التحاليل اللازمة بصورة عاجلة وتم تحضير المريض وغرفة العمليات وذلك لعمل قسطرة وسد الشرايين الدقيقة المغذية للتمددات، حيث تمت السيطرة على النزيف بدون مضاعفات واستغرقت العملية قرابة الساعتين تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتم عمل متابعات بعناية للحالة اشتملت على أشعات وتحاليل والتي أظهرت نجاحاً كاملاً للعملية وتحسناً للحالة العامة للمريض تم بعدها نقله للمستشفى المحول منه لإكمال الرعاية الطبية لما بعد العملية وهو يتمتع بصحةٍ جيدة.