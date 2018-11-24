شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منزل شعبي يخلط الرمل وحبة البركة والعسل لعلاج السحر والعمى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

ضبطت الفرق الرقابية بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق في المدينة المنورة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة، وبلدية أحد، منزل شعبي يقوم بخلط الرمل مع حبة البركة ونوى التمر والعسل، وتعبئته في عبوات لعلاج السحر والسموم والعمى وأمراض القلب والكبد.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت).