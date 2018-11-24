شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الفيصل: ولي العهد ممثل المملكة في G20 وهو من يجب التعامل معه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن النجراني – المدينة المنورة

قال الأمير تركي الفيصل إن على رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة العشرين لرؤساء الدول التي ستنعقد في الأرجنتين الأسبوع القادم الالتقاء بولي العهد الأمير محمد بن سلمان باعتباره الممثل الوحيد للمملكة في هذه القمة.

وقال الفيصل لوكالة أسوشيتد برس إن ما حدث لجمال خاشقجي رحمه الله غير مقبول ولا يتفق مع سياسات المملكة، وأن الرياض تعمل على مواجهة هذه القضية وحلها، مشيرا إلى أن القادة يدركون أن المملكة تعد دولة لها سياساتها وأنظمتها وأن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمثلون المملكة.

وأضاف الفيصل أن المملكة ستواصل لعب دورها المحوري والمؤثر على المسرح العالم وأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيراً تجاه الرياض تؤكد أهمية المملكة ودورها المؤثر والاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ليس في مجال النفط فقط ولكن في مجالات أخرى، معلقا على بعض تقديرات الاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد أمر بمقتل خاشقجي، قائلا إن هذه الأجهزة الاستخباراتية نفسها لديها تقييم معيب في عام ٢٠٠٣ في الفترة التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق.

وأكد الفيصل إن التقارير التي تشير إلى استياء داخل الأسرة الحاكمة في السعودية تجاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غير صحيحة، إذ يتمتع الملك سلمان وولي عهده بدعم كبير داخل الأسرة.