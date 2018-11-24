شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني ضرية» يباشر حالة احتجاز شاب بمنطقة جبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الالكتروني) باشرت فرق الدفاع المدني في ضرية بمنطقة القصيم، حالة احتجاز شاب في جبال «طخفه الناصفة»، وتم إنزاله وهو بصحة جيدة. باشرت فرق الدفاع المدني في ضرية بمنطقة القصيم، حالة احتجاز شاب في جبال «طخفه الناصفة»، وتم إنزاله وهو بصحة جيدة. جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت).



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