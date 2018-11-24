شكرا لقرائتكم خبر عن «911»: أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) تشهد أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت). تشهد أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت). وأهاب مركز العمليات الأمنية بمرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم.



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