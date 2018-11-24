شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين في مقدمة مستقبلي ولي العهد.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

أعلن الديوان الملكي البحريني، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لدى وصوله إلى مملكة البحرين يوم غدٍ (الأحد).

ومن المقرر أن يُجري ولي العهد مباحثات مع الملك حمد بن عيسى، تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورت الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

ورحب الديوان الملكي في البحرين بالأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق، متمنياً له طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين.