شكرا لقرائتكم خبر عن الشتري يلقي محاضرة عن «أهمية الاجتماع والتحذير من الفرقة» بجامعة الإمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) بحضور مدير ⁧‫جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية⁩ عضو هيئة كبار العلماء أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل، يلقي الشيخ د.سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء محاضرة بعنوان «أهمية الاجتماع والتحذير من الفرقة» يوم غد (الأحد) بعد صلاة الظهر في جامع خادم الحرمين في ⁧‫جامعة الإمام⁩ محمد بن سعود الإسلامية.



شكرا لقرائتكم خبر عن الشتري يلقي محاضرة عن «أهمية الاجتماع والتحذير من الفرقة» بجامعة الإمام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .