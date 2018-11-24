شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط عيادة غير مرخصة يتم داخلها ممارسة أنشطة طبية وتزيين نسائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) ضبطت أمانة منطقة الرياض وبمشاركة المديرية العامة للشئون الصحية بالرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والجهات الأمنية عيادة غير مرخصة يتم داخلها ممارسة أنشطة طبية وتزيين نسائي بشكل مخالف. ضبطت أمانة منطقة الرياض وبمشاركة المديرية العامة للشئون الصحية بالرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والجهات الأمنية عيادة غير مرخصة يتم داخلها ممارسة أنشطة طبية وتزيين نسائي بشكل مخالف. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها في تويتر اليوم (السبت) أنه تم إغلاق العيادة ومصادرة مستحضرات ومواد مجهولة المصدر.



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