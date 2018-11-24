شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن عن (2171) وظيفة صحية للسعوديين فقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن «2171» وظيفة صحية للسعوديين فقط. أعنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن «2171» وظيفة صحية للسعوديين فقط. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر اليوم (السبت) أن التقديم على الوظائف يبدأ غدا الأحد الموافق 2018/11/25م عبر بوابة جدارة من خلال الرابط التالي: https://www.mcs.gov.sa/Eservices/Pages/ServiceInfo.aspx?gc=7 ...



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