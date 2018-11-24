إنشاء مركز للتواصل والاستشراف المعرفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض علمت «مكة» عن صدور أمر بإنشاء مركز باسم «مركز التواصل والاستشراف المعرفي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة. وبحسب المعلومات فإن المركز يهدف إلى التواصل والاستشراف المعرفي، ويشمل ذلك جمع وتحليل المعلومات الإعلامية والدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا والظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها سلبا وإيجابا على صورة المملكة، والعمل على تحليلها وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل معها. من مهام المركز: بناء شراكات مع الأجهزة الحكومية

إعداد وتطوير البرامج في مجالات التواصل المتنوعة

عقد حلقات نقاش وورش ومؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة

التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي



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