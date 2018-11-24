شاهد: انهيار في السد الاحترازي الترابي لسد وادي الليث

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة الليث ( صحيفة عين الحقيقة )

تسبب سيل وادي الليث، عصر أمس الجمعة، في انهيار جزء من السد الاحترازي الترابي وهو ما يسمى بسد “وادي الليث” شرق المحافظة، وذلك بسبب قوة اندفاع المياه وعدم تحمل السد الاحترازي لكميات المياه المتدفقة.

وأكدت مصادر أن السيول تجري في مجراها الطبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق، ولله الحمد.من جهة أخرى قامت بلدية الليث بوضع عقوم ترابية على مدخل المحافظة، وذلك كحواجز احترازية لمنع السيول المنقولة من وادي الليث من الدخول إلى داخل المحافظة.

وعلمت المصادر أن بعض السيول وصلت للمحافظة من الجهة الشمالية لها في طريقها لبحر الليث، ولم تدخل المحافظة.

يذكر أن “سد وادي الليث ” هو عبارة عن سد احترازي ترابي فقط، ولم يتم إنشاء السد الحقيقي لمنع السيول حتى الآن، كما أن وزارة المياه لم تستلم المشروع رسميّاً حتى اليوم، رغم أنه مضى أكثر من ١٨ عاماً” على البدء في إنشاء السد