الموفد الأممي يطالب بالضغط على النظام السوري لتسريع الحل السياسي

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دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم (السبت) إلى العمل سريعًا على التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وطالب الدول المعنية بهذا الملف بالضغط على النظام السوري لإقناعه بأن الجمود ليس من مصلحته.
وحذر "دي ميستورا" أمام مؤتمر متوسطي في روما قبل أيام من تخليه عن منصبه نهاية الشهر الحالي، من أن "الثمن الذي سيدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان النظام السوري قد أعلن في نهاية أكتوبر رفضه لكيفية تشكيل اللجنة الدستورية، التي يفترض أن تمهد لإطلاق الحل السياسي في سوريا.
الموفد الأممي يطالب بالضغط على النظام السوري لتسريع الحل السياسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم (السبت) إلى العمل سريعًا على التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وطالب الدول المعنية بهذا الملف بالضغط على النظام السوري لإقناعه بأن الجمود ليس من مصلحته.
وحذر "دي ميستورا" أمام مؤتمر متوسطي في روما قبل أيام من تخليه عن منصبه نهاية الشهر الحالي، من أن "الثمن الذي سيدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان النظام السوري قد أعلن في نهاية أكتوبر رفضه لكيفية تشكيل اللجنة الدستورية، التي يفترض أن تمهد لإطلاق الحل السياسي في سوريا.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
08:45 PM
حذر من فترة من المآسي في حال عدم تحرك الدول المعنية
دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم (السبت) إلى العمل سريعًا على التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وطالب الدول المعنية بهذا الملف بالضغط على النظام السوري لإقناعه بأن الجمود ليس من مصلحته.
وحذر "دي ميستورا" أمام مؤتمر متوسطي في روما قبل أيام من تخليه عن منصبه نهاية الشهر الحالي، من أن "الثمن الذي سيدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان النظام السوري قد أعلن في نهاية أكتوبر رفضه لكيفية تشكيل اللجنة الدستورية، التي يفترض أن تمهد لإطلاق الحل السياسي في سوريا.
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المصدر : الخليج 365
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