آل الشيخ لاتحاد القدم: لماذا أجَّلتم مباراة للهلال ولم تؤجلوا مباراة للنصر؟!

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وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، سؤالاً إلى اتحاد القدم حول تأجيل مباراة للهلال، وعدم تأجيل مباراة للنصر، وهما المتنافسان على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب: "سؤال مهم أوجهة للاتحاد السعودي، وللأخ عادل البطي: مباراة أُحد والهلال تأجلت... النصر والوحدة ما تأجلت؟! أحد يفهمني!".
وأضاف: "أشياء غريبة تحدث، وكأن المقصود إفشال الدوري، وقتل المنافسة فيه!".
وختم مغردًا: "الدوري لـ١٦ فريقًا.. وكل فريق له حق المنافسة..!".
آل الشيخ لاتحاد القدم: لماذا أجَّلتم مباراة للهلال ولم تؤجلوا مباراة للنصر؟!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، سؤالاً إلى اتحاد القدم حول تأجيل مباراة للهلال، وعدم تأجيل مباراة للنصر، وهما المتنافسان على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب: "سؤال مهم أوجهة للاتحاد السعودي، وللأخ عادل البطي: مباراة أُحد والهلال تأجلت... النصر والوحدة ما تأجلت؟! أحد يفهمني!".
وأضاف: "أشياء غريبة تحدث، وكأن المقصود إفشال الدوري، وقتل المنافسة فيه!".
وختم مغردًا: "الدوري لـ١٦ فريقًا.. وكل فريق له حق المنافسة..!".
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
08:33 PM
اعتبر الدوري حقًّا مشروعًا للفِرق.. وتساءل: هل تريدون إفشال البطولة؟
وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، سؤالاً إلى اتحاد القدم حول تأجيل مباراة للهلال، وعدم تأجيل مباراة للنصر، وهما المتنافسان على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب: "سؤال مهم أوجهة للاتحاد السعودي، وللأخ عادل البطي: مباراة أُحد والهلال تأجلت... النصر والوحدة ما تأجلت؟! أحد يفهمني!".
وأضاف: "أشياء غريبة تحدث، وكأن المقصود إفشال الدوري، وقتل المنافسة فيه!".
وختم مغردًا: "الدوري لـ١٦ فريقًا.. وكل فريق له حق المنافسة..!".
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المصدر : الخليج 365
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