الجيش اليمني يقتل 20 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في جبهة قانية بالبيضاء

محمد بن مسعود - الدمام - "العرادي" يشيد بالدور الفاعل لطيران "التحالف" في الإسناد خلال المعركة

لقي نحو 20 عنصرًا من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران الجيش اليمني، في جبهة قانية، التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد صالح العرادي: إن قتلى الميليشيا سقطوا خلال اشتباك دار مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية.

وأضاف العميد العرادي، في تصريح نقله موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت من منع محاولة تسلل للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلى تبة الشهيد مما أسفر عن مقتل عشرين من مسلحي الميليشيا بينهم قيادات.

وتعهد القائد في الجيش اليمني، بمواصلة العمليات العسكرية والتقدم حتى تحرير محافظة البيضاء من الميليشيا الانقلابية، مشيدًا بالدور الفاعل لطيران دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في إسناد الجيش في معركته ضد الانقلابيين.