السعودية اليوم / دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية ترصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية

رام الله 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسرصدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الجرائم التي تواصل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في العاصمة المحتلة القدس الشرقية.وأفادت الدائرة في بيان لها، اليوم، بأنه وخلال شهر نوفمبر الجاري فقط، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 30 منشأة بما فيها منازل ومحال تجارية، مشيرة إلى أنه تم هدم ما لا يقل عن (17 منشأة تجارية متنوعة في يوم واحد في 21 نوفمبر) في شعفاط، ما سيؤثر على ما لا يقل عن 50 عائلة مقدسية .وأشارت إلى ما أورده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (UNOCHA)، بأن قوات الاحتلال هدمت 132 مبنى في محافظة القدس، بما في ذلك 57 منزلًا (37 منها مأهولة) و4 مبان ممولة من الجهات المانحة، وأدى ذلك إلى تشريد 33 أسرة (170 شخصا، من بينهم 84 طفلا) وأكثر من 900 شخص آخر.// انتهى //18:55ت م0107