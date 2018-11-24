السعودية | “الصحة” تعلن عن (2171) وظيفة صحية للسعوديين “رجال ونساء”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة” تعلن عن (2171) وظيفة صحية للسعوديين “رجال ونساء” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:10 مساءً, 24 نوفمبر 2018 م أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن «2171» وظيفة صحية للسعوديين فقط. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر اليوم (السبت) أن التقديم على الوظائف يبدأ غدا الأحد الموافق 2018/11/25م عبر بوابة جدارة من خلال الرابط التالي: https://www.mcs.gov.sa/Eservices/Pages/ServiceInfo.aspx?gc=7 .

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