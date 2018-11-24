السعودية | برنامج “البناء المستدام” يجري أول عملية فحص لجودة البناء ضمن مسار “البناء الفردي”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:57 مساءً, 24 نوفمبر 2018 م

المناطق - واس

‎كشف برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان عن إجرائه أول عملية فحص لجودة البناء نفذها مهندس سعودي أكمل متطلبات البرنامج من خلال حصوله على الدورة التدريبية اللازمة عبر المعهد العقاري.

‎وبيّن البرنامج أن المهندس الفاحص إبراهيم التميمي قام بأول عملية فحص جودة بناء معتمدة والتي استفاد منها المواطن خالد المطيري كأول مواطن تقدم له هذه الخدمة، مؤكداً استمرار استقبال طلبات الفحص للاستفادة من هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج https://www.mostadam.sa/ .

وأوضح البرنامج أن هذه الخدمة تهدف الى توفير آلية تساعد المواطن المقبل على بناء وحدة سكنية من التحقق من جودة أعمال الإنشاء والتأكد من مطابقتها لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي والمعايير العالمية للجودة، وذلك انطلاقاً من رؤية الوزارة لتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. ‎

وحول هذه الخدمة وكيفية الحصول عليها أوضح أول مواطن استفاد منها أن الحصول على الخدمة مميز وسهل، حيث لا يستدعي مراجعة الوزارة، إذ أن جميع خطوات العمل الكترونية، مبيّناً أنه تم التواصل معه خلال ساعة من تقديمه الطلب الإلكتروني.

‎وأشار المطيري إلى أن هذه الخدمة كانت بمثابة الحلم بالنسبة له وقد تحقق، وذلك لأن الوضع السابق كان فيه الكثير من المعوقات، وغياب الجودة والاتقان، مؤكداً أن هذه الخدمة كانت مطلب لكل مواطن، ومقدماً في الوقت ذاته نصيحته للمواطنين بالاستفادة من الخدمة لضمان جودة مسكنهم.

‎وبيّن أن من مميزات هذه الخدمة الحصول على شهادة فحص جودة البناء بعد استكمال مراحل الفحص، كما حث المطيري جميع المواطنين بان يحذوا حذوه لضمان جودة البناء وحفظ حق المواطن بوجود مبنى سليم ذو جودة عالية. ‎

من جانبه حثّ المهندس إبراهيم التميمي الذي يعتبر اول فاحص معتمد (في خدمة فحص جودة البناء) المهندسين بالالتحاق بالبرنامج، خصوصاً وأنه لا يحتاج لتفرغ رسمي للعمل ويعتبر بمثابة دخل إضافي، كما تخدم عملية تطوير المباني السكنية بالطريقة الصحيحة وترفع جودة المبنى بعيداً عن الاجتهادات الفردية غير الدقيقة، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد بمثابة الطريق المختصر والصحيح للوصول إلى النتائج المأمولة لرفع جودة البناء. ‎

بدوره أكد المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود بأن هذه المرحلة من الخدمة يتم تطبيقها بشكل مبدئي على المباني السكنية للأفراد المقبلين على البناء في مدينة الرياض، على أن يتم تغطية كافة أنحاء المملكة تدريجيا خلال الفترات القادمة.

‎وأضاف الداوود: “هذه الخدمة سترفع مستوى جودة وموثوقية المباني السكنية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، وكذلك تساعد في تقليل المخاطر الإنشائية المحتملة والتكاليف المترتبة عليها .

‎يذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم الخدمة من خلال منصة الكترونية لضمان جودة البناء اذ تمر على جميع مراحل الفحص الرئيسية وفقاً لمعايير البرنامج المتوافقة مع كود البناء السعودي، حيث يمكن للمستفيد من الأفراد طلب الفحص وجدولته إلكترونياً عند البدء في أعمال البناء ليقوم الفاحص بمباشرة عمليات الفحص وفقاً للإجراءات المتبعة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة تنفيذ البناء.