شكرا لقرائتكم مسعود آل سلمان ملازم أول بأمن المنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - احتفل الملازم مسعود محمد بن شويل آل سلمان بمناسبة الترقية إلى رتبة ملازم أول في أمن المنشآت. “متابعات الخليج 365” تهنئ آل سليمان، وتتمنى له مزيدًا من الترقيات لخدمة دنيه ومليكه ووطنه. فيديو.. نائب أمير عسير يحذر: ما فيه مسؤول يغلق مكتبه



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