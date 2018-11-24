شكرا لقرائتكم فيديو.. مواطن يستمتع بثلوج الشمال بصورة طريفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أنتجت الأجواء الماطرة التي شهدتها المناطق الشمالية في المملكة مؤخرًا، خاصة في عرعر ورفحاء وطريف والجوف وغيرها من المدن السعودية، العديد من المناظر الخلابة التي تنقل الرائي إلى أجواء أوروبا.

واستمتع المواطنون بثلوج الشمال التي أتاحت لهم فرصة التزلج عليها وإسعاد أطفالهم في ظروف جوية مثيرة بكل معاني الكلمة.

وتداول المواطنون مقاطع فيديو وصورًا تظهر المواطنين وقد خرجوا إلى المرتفعات التي اكتست باللون الأبيض ليستمتعوا بنقاء الأجواء.

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