شكرا لقرائتكم درونز تلتقط صورة جوية مدهشة لـ سد روضة سدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - التقط مصور سعودي صورة جوية رائعة لتجمع المياه في سد روضة سدير، تجعل من يراها عن بعد يعتقد أنها صورة لخريطة العالم، لكن حين يقترب منها تظهر له تفاصيل الصورة بشكل أوضح.

الصورة التي التقطها المصور عبدالرحمن سعد البريه، تعتبر مشهدًا نادرًا خاصة حين تعرف أنه التقطها باستخدام طائرة بدون طيار- درونز.

وفي الصورة الجوية، يمكنك أن ترى ظلال قطيع من الإبل على أراضٍ جافة تعانقها مياه متجمعة زرقاء ومتلألئة.

وتبين هذه الصورة ميزة أرض سدير في الاحتفاظ بمياه الأمطار بعد فترات طويلة جدًّا من هطولها، حيث قال المصور في تصريح لموقع CNN بالعربية: إن المياه في الصورة ناجمة عن أمطار العام الماضي.

وعبر الكثير ممن شاهد الصورة بالإعجاب الشديد، وسط إشادات ببراعة المصور الذي التقط الصورة في موسم الصيف الماضي وتحديدًا في شهر أغسطس.

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