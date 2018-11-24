شكرا لقرائتكم تحذير من اضطرابات جوية في الدمام والجبيل والخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر مركز طقس العرب الإقليمي من اضطرابات جوية قوية ستتعرض لها كل من الدمام والجبيل والخبر، اعتبارًا من فجر الأحد.

وقال المركز: إن هذه الاضطرابات ستعمل على تساقط الأمطار الرعدية بغزارة عالية أحيانًا، ما قد يعمل على رفع منسوب المياه بشكل كبير، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر.

من جهة أخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من حدود الشمالية، في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة، مع فرصة لتكوُّن الضباب على تلك المناطق.

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