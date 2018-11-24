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شكرا لقرائتكم نائب رئيس اليمن: المرجعيات الثلاث سبيلنا لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن المرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 هي الضامنة لأمن اليمن وسلام المنطقة.
وجدد الفريق محسن خلال لقائه وزير الخارجية في حكومة بلاده، خالد اليماني، اليوم بمدينة الرياض التأكيد على تعاطي الشرعية بإيجابية مع خيارات السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث بما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.
وأطلع الوزير اليماني، نائب الرئيس على نتائج المساعي المبذولة لإحلال السلام واستعادة الشرعية، بحسب “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”.
وأشاد نائب الرئيس اليمني، بدور ودعم دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإغاثية والعسكرية.
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