شكرا لقرائتكم البحرين ثاني محطات ولي العهد .. والملك حمد على رأس مستقبليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - من المقرر أن يصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غدًا الأحد إلى مملكة البحرين، ثاني محطات جولته الخارجية التي تشمل عدة دول عربية، إضافة إلى الأرجنتين، حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين.

وأعلن الديوان الملكي في البحرين أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيكون في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في زيارة لمملكة البحرين يجري سموه خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورت الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

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