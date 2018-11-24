الان تتابع “الصحة” تعلن عن 2171 وظيفة للسعوديين فقط.. والتقديم يبدأ غدًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، اليوم، عن 2171 وظيفة صحية للسعوديين فقط. وجاء في حساب الوزارة على “تويتر”، أن التقديم على الوظائف يبدأ غدا الأحد، عبر بوابة جدارة.

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