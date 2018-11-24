شكرا لقرائتكم خبر 180 مبادرة بملتقى مكة الثقافي في موسمه الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي الدكتور هشام الفالح أن عدد المبادرات التي اعتمدت لموضوع الملتقى في موسمه الثالث «كيف نطور مدننا لخدمة ضيوف الرحمن» بلغ نحو 180 مبادرة قدمتها الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، فيما ستبدأ الجهات المعنية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة تحت إشراف أمانة الملتقى.

وأوضح الفالح أن الملتقى يحظى بدعم ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، ولا سيما أن موضوع الملتقى هذا العام يهتم بضيوف الرحمن وخدمتهم، لافتا إلى أن الجهات الحكومية والأهلية وعلى مدى الشهرين الماضيين نفذت ورش عمل أعقبها تقديم مبادرات سيتم تطبيقها لتحقيق رسالة الملتقى في دورته الثالثة، وأن ما يميز برامج وفعاليات ملتقى هذا العام تنوعها وشمولها لمرافق عدة مرتبطة بالحجاج والمعتمرين.

وأفصح عن أبرز المبادرات التي سيجري تطبيقها خلال الدورة الحالية للملتقى، مبينا أنه من بينها مبادرة «تطوير وتحسين المواقيت»، وتهدف لتطوير مخارج ومداخل الطرق المؤدية إلى المواقيت، وتحسين الصورة البصرية المحيطة بالمواقيت وزيادة المسطحات الخضراء، والبدء في إجراءات بناء صالتين مكيفتين لاستقبال ضيوف الرحمن في ميقاتي يلملم والجحفة، والعناية بالمطاعم والمساكن المحيطة بمساجد المواقيت، والتي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، وكذلك مبادرة «تطوير وتحسين محطات الوقود»، وتهدف لإذكاء روح المنافسة بين مالكي محطات الوقود للمساهمة في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها المحطات من حيث الجودة والنوعية، إلى جانب المرافق التي توجد بالمحطات كالمساجد ودورات المياه والعناية بها كونها من المواقع التي يستهدفها ضيوف الرحمن، إلى جانب أن أمانة الملتقى ولجانه عملت إلى جانب الأجهزة الحكومية والأهلية بالمنطقة خلال الفترة الماضية على تطوير برامج الملتقى وفعالياته مع الأخذ في الاعتبار البناء على النجاحات التي تحققت في العامين الماضيين.