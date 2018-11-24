رسوم المحروقات تشعل فرنسا.. صدامات وإلقاء مقذوفات ونزع جحارة الأرصفة

محمد بن مسعود - الدمام - محتجو "السترات الصفراء" حاولوا الوصول إلى قصر الإليزيه

أطلقت قوات الأمن اليوم (السبت) في باريس الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين في حركة "السترات الصفراء" تجمعوا بالآلاف في وسط العاصمة الفرنسية للاحتجاج على زيادة الرسوم على المحروقات.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير أن ثمانية آلاف من المحتجين جرى إحصاؤهم في باريس عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش و23 ألفًا في فرنسا، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأضاف " كاستانير" أن صدامات اندلعت في جادة الشانزيليزيه الشهيرة، حيث كان خمسة آلاف شخص يتظاهرون، بينهم أعضاء من "اليمين المتطرف" يريدون "مهاجمة المؤسسات".

من جهتها، ذكرت الشرطة أنه جرى توقيف ثمانية أشخاص خصوصًا لإلقائهم مقذوفات.

وشوهد متظاهرون ينتزعون حجارة أرصفة ينزلون حواجز أقيمت حول ورشات.

واليوم حاول المتظاهرون أن يسلكوا طرقًا عدة للاقتراب قدر الإمكان من قصر الإليزيه الذي أغلقت قوات الأمن محيطه من أجل منع الوصول إلى مقر الرئاسة.