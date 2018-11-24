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محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على مستضيفه الاتفاق بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح حسين السيد مسلسل الأهداف في المباراة محققاً هدف التقدم للاتفاق في الدقيقة 11 بعد تلقيه عرضية حولها برأسه داخل شباك التعاون.

وفي الدقيقة 17 أضاف محمد الكويكبي هدفاً جميلاً من تسديدة ساقطة من وسط ملعب التعاون استقرت في المرمى.

وفي الدقيقة 29 تمكن تاومبا من تحقيق الهدف الأول للتعاون إثر تمريرة من ربيع سفياني ليضع الكرة بقدمه داخل الشباك.

وعند الدقيقة 49 أضاف هيلدون الهدف الثاني للتعاون من ركلة جزاء واضعاً الكرة على يمين الحارس، قبل أن يضيف تاومبا الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 72 من ركلة جزاء واضعاً الكرة أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وفي الدقيقة 76 أضاف سيدرك الهدف الرابع للتعاون بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة، سدد الكرة قوية ارتطمت في قدم الحارس لتسكن الشباك.

التعاون يقلب الطاولة على الاتفاق ويهزمه برباعية عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2018-11-24 تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على مستضيفه الاتفاق بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح حسين السيد مسلسل الأهداف في المباراة محققاً هدف التقدم للاتفاق في الدقيقة 11 بعد تلقيه عرضية حولها برأسه داخل شباك التعاون.

وفي الدقيقة 17 أضاف محمد الكويكبي هدفاً جميلاً من تسديدة ساقطة من وسط ملعب التعاون استقرت في المرمى.

وفي الدقيقة 29 تمكن تاومبا من تحقيق الهدف الأول للتعاون إثر تمريرة من ربيع سفياني ليضع الكرة بقدمه داخل الشباك.

وعند الدقيقة 49 أضاف هيلدون الهدف الثاني للتعاون من ركلة جزاء واضعاً الكرة على يمين الحارس، قبل أن يضيف تاومبا الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 72 من ركلة جزاء واضعاً الكرة أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وفي الدقيقة 76 أضاف سيدرك الهدف الرابع للتعاون بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة، سدد الكرة قوية ارتطمت في قدم الحارس لتسكن الشباك. 24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440 08:01 PM في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على مستضيفه الاتفاق بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح حسين السيد مسلسل الأهداف في المباراة محققاً هدف التقدم للاتفاق في الدقيقة 11 بعد تلقيه عرضية حولها برأسه داخل شباك التعاون.

وفي الدقيقة 17 أضاف محمد الكويكبي هدفاً جميلاً من تسديدة ساقطة من وسط ملعب التعاون استقرت في المرمى.

وفي الدقيقة 29 تمكن تاومبا من تحقيق الهدف الأول للتعاون إثر تمريرة من ربيع سفياني ليضع الكرة بقدمه داخل الشباك.

وعند الدقيقة 49 أضاف هيلدون الهدف الثاني للتعاون من ركلة جزاء واضعاً الكرة على يمين الحارس، قبل أن يضيف تاومبا الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 72 من ركلة جزاء واضعاً الكرة أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وفي الدقيقة 76 أضاف سيدرك الهدف الرابع للتعاون بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة، سدد الكرة قوية ارتطمت في قدم الحارس لتسكن الشباك.

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المصدر : الخليج 365