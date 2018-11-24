الجيش اليمني يقضي على 20 حوثياً في البيضاء

محمد بن مسعود - الدمام - أفشل تسلل المليشيا إلى ميمنة جبهة قانية

قُتل 20 متمرداً من مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء 117 مشاة العميد صالح العرادي، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من المليشيا التسلل، إلى تبة الشهيد في ميمنة جبهة قانية.

وأوضح "العرادي" أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 20 من عناصرها، وإصابة أخرين.

وأشاد قائد اللواء 117 مشاة، بالدور الفاعل لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في إسناد قوات الجيش الوطني في معركته ضد المليشيا الحوثية، في مختلف الجبهات.