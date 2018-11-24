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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مواجهة الاتفاق ونظيره الشباب في إطار الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض؛ وذلك لوجود أعمال صيانة في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. "المسابقات" تنقل مواجهة "الاتفاق" و"الشباب" إلى الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24 أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مواجهة الاتفاق ونظيره الشباب في إطار الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض؛ وذلك لوجود أعمال صيانة في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. 24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440 07:09 PM أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مواجهة الاتفاق ونظيره الشباب في إطار الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض؛ وذلك لوجود أعمال صيانة في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "المسابقات" تنقل مواجهة "الاتفاق" و"الشباب" إلى الرياض ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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