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محمد بن مسعود - الدمام - فتح نادي أحد ملف التعاقد مع المدير الفني للاتحاد "السابق" التشيلي خوسيه سييرا، وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول، خلفًا للبارجواياني فرانسيسكو أرسي، بعد إقالة الأخير عقب الخسارة برباعية من الفتح في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وكان "سييرا" قد أشار في تصريحات صحفية سابقة رغبته في العودة للدوري السعودي من خلال أحد الأندية السعودية.
وتدرس إدارة سعود الحربي ملف المدرب بجدية من أجل سرعة انتشال الفريق القابع في المركز قبل الأخير "الخامس عشر" برصيد 6 نقاط فقط.
بعد رباعية الفتح.. أحد يفتح ملف التعاقد مع مدرب الاتحاد "السابق"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
فتح نادي أحد ملف التعاقد مع المدير الفني للاتحاد "السابق" التشيلي خوسيه سييرا، وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول، خلفًا للبارجواياني فرانسيسكو أرسي، بعد إقالة الأخير عقب الخسارة برباعية من الفتح في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وكان "سييرا" قد أشار في تصريحات صحفية سابقة رغبته في العودة للدوري السعودي من خلال أحد الأندية السعودية.
وتدرس إدارة سعود الحربي ملف المدرب بجدية من أجل سرعة انتشال الفريق القابع في المركز قبل الأخير "الخامس عشر" برصيد 6 نقاط فقط.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
06:38 PM
فتح نادي أحد ملف التعاقد مع المدير الفني للاتحاد "السابق" التشيلي خوسيه سييرا، وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول، خلفًا للبارجواياني فرانسيسكو أرسي، بعد إقالة الأخير عقب الخسارة برباعية من الفتح في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وكان "سييرا" قد أشار في تصريحات صحفية سابقة رغبته في العودة للدوري السعودي من خلال أحد الأندية السعودية.
وتدرس إدارة سعود الحربي ملف المدرب بجدية من أجل سرعة انتشال الفريق القابع في المركز قبل الأخير "الخامس عشر" برصيد 6 نقاط فقط.
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المصدر : الخليج 365
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