300 عالم يحذرون: التغير المناخي يدمر الاقتصادين الأمريكي والعالمي حالياً

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بخفض انبعاثات الغازات

حذر تقرير حكومي أمريكي مهم، نُشر أمس، من أن التغير المناخي يطال حالياً الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وآثاره السلبية ستؤدي إلى تفاقم الوضع ما لم تتخذ إجراءات صارمة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة.

وبحسب ما أوردته "فرانس برس" اليوم السبت، أفاد آخر "تقييم وطني حول المناخ" أعده أكثر من 300 عالم بتفويض من الكونغرس الأمريكي، بأنه "نظراً للمستوى التاريخي لانبعاثات الغازات المسببة للدفيئة، قد تبلغ الخسائر في الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات في قطاعات عدة بحلول نهاية القرن".

وأضاف معدو التقرير أنه دون بذل جهود كبيرة ومتواصلة لتخفيف حدته على المستوى العالمي والتكيف على المستوى المحلي، سيؤثر التغير المناخي بطريقة سلبية أكثر فأكثر على البنى التحتية والموجودات الأمريكية، وأيضاً على نسبة النمو الاقتصادي خلال هذا القرن.

وأوضح الخبراء في التقرير الواقع في أكثر من ألف صفحة، أن "تبعات التغير المناخي خارج حدود أمريكا ستؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد الأمريكي خصوصاً على أسعار الاستيراد والتصدير، فضلاً عن الشركات التي توظف استثمارات، وتملك شبكات تموين في الخارج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف التغير المناخي بأنه "بدعة"، مشككاً بمسؤولية البشر عنه، كما شكّك بصدقية تقرير العام الماضي الذي خلص إلى أن التغير المناخي واقعي سببه على الأرجح الأنشطة البشرية، لكن البيت الأبيض منح مع ذلك إذنه للنشر.