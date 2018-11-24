السعودية اليوم / مقتل شخصين وإصابة العشرات في انفجار مصنع شمال شرق الصين

عام / مقتل شخصين وإصابة العشرات في انفجار مصنع شمال شرق الصين
بكين 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 57 آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مصنع شمال شرق الصين .
وأفادت " وكالة أنباء الصين الجديدة" اليوم أن الانفجار وقع في مستودع تابع لمصنع للآلات في منطقة دونغفينغ، بإقليم جيلين وتسبب بكارثة لعدد 370 منزلاً انهار منها 15 وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 57 آخرين جراء إندلاع حريق في موقع الانفجار .
وأضاف المصدر أن فرق الانقاذ ما زالت قرب المستودع، وبدأت تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادث .
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