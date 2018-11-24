السعودية اليوم / أمانة الشرقية تضبط 175 مخالفاً في سوق الخضار المركزي بالدمام

الدمام 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع شرطة المنطقة بالدمام ، حملة ميدانية شاملة على سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام ، في أطار التنسيق المستمر والجهود المشتركة لحملة "وطن بلا مخالف" ، وحملة "غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أنه نتج عن الحملة الميدانية ضبط ١٧٥ مخالفاً لأنظمة البلدية ونظام الإقامة في سوق الخضار والفاكهة المركزي بالدمام ، ومصادرة وإتلاف أكثر من ٢٤٠٠ كجم من الخضار والفاكهة الغير صالحة للاستهلاك.وأكد المهندس الملحم استمرار الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق بتنفيذ الحملات على جميع الأسواق ، والمتعلقة بالنفع العام كأسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والفحم والمواشي وعلى مواقع الأنشطة الخدمية كالورش الصناعية والتشاليح وغيرها وجميع الأنشطة التجارية الصحية والغير صحية في المنطقة وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ، مؤكدا كذلك على استمرار مشاركة الأمانة الفاعلة في حملات ضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.// انتهى //17:05ت م0093