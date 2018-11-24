السعودية اليوم / أمطار على مدينة عرعر

عام / أمطار على مدينة عرعر

عرعر 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم، أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

‏// انتهى //

16:59ت م

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عرعر 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم، أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها والقرى التابعة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.‏// انتهى //16:59ت م0091

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