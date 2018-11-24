شكرا لقرائتكم البحرين تتهم إيران باستهداف الانتخابات بـ 40 ألف رسالة إلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اتهمت البحرين، اليوم السبت، إيران باستهداف العملية الانتخابية، بأكثر من 40 ألف رسائل إلكترونية.

وفي هذا السياق، صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قائلاً إنه “استكمالاً لما تم الإعلان عنه صباح اليوم (السبت) بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة والتي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة، منوهاً بأن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل”.

وِأشار إلى أن التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث اخترقوا عدداً من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”. مشيراً إلى أن أعمال الرصد والمتابعة دلت أن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلباً على العملية الانتخابية”.

يشار إلى أن الانتخابات تجري بمملكة البحرين كل 4 سنوات، لاختيار (40) عضواً للسلطة التشريعية، و(30) عضواً للمجالس البلدية. وتتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب.

ويتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي. أما المجالس البلدية، فلكل محافظة مجلس بلدي، عدا محافظة العاصمة التي تتكون من مجلس يُعيّن بأمر ملكي. وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية بالمحافظات الثلاث الأخرى، وهي: المحرق (10) أعضاء، الشمالية (12) عضواً، والجنوبية (8) أعضاء.

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